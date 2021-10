Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé mardi un message de condoléances à la famille de cheikh Ayad Bouabdelli, Cheikh de la zaouia Al Bouabdellia, décédé à l'âge de 99 ans des suites d'une longue maladie, indique un communiqué de la présidence de la République.

"C'est avec une grande affliction que nous avons appris la nouvelle du décès de notre cheikh Ayad Bouabdelli, cheikh de la zaouia Al Bouabdellia, l'un des préservateurs de la zaouia Al Bouabdellia, récitateur du Saint Coran et enfant de la Zaouia du Cheikh Abi Abdellah Al Bouabdelli", a écrit le Président Tebboune dans son message.

''En faisant nos adieux à cet éminent Cheikh qui a enseigné le Saint Coran à des générations de récitateurs, nous prions Dieu Tout Puissant de le gratifier de sa Sainte miséricorde, tout en partageons avec les membres de sa famille, ces moments douloureux et en leur adressant nos condoléances les plus attristées pour la perte de ce grand nationaliste, moudjahid, éminent imam et bon citoyen".

"Une telle nouvelle nous a profondément attristée mais nous ne pouvons que nous résigner à la volonté de Dieu qui dit dans son verset: "Annonce la bonne nouvelle à ceux qui patientent, à ceux qui lorsqu'un malheur les frappe disent "Nous sommes à Dieu et c'est à Dieu que nous retournerons", a-t-il poursuivi . "Je prie Dieu Tout-Puissant d’accueillir le défunt en Son vaste paradis et de prêter à sa famille patience et réconfort", a conclu le Président Tebboune.