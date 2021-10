Les déclarations hostiles du président français Emmanuel Macron contre l'Algérie continuaient, mardi, de susciter l'indignation des députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) et des représentants de la société civile.

A la suite de ces déclarations "irresponsables" du président français, les associations et organisations de la société civile algérienne ont rendu public un communiqué conjoint dans lequel elles qualifient cette sortie "d'outrage à la société algérienne, à son histoire et à sa nation et d'ingérence flagrante dans les affaires internes du pays dans le but d'attenter à la souveraineté nationale".

Ces "dépassements graves" ne sont qu'"une preuve tangible d'une haine viscérale et d'une nostalgie du passé colonial qui demeurera une tache noire pour la France", mettant en avant que "l'Algérie nouvelle, forte de ses institutions souveraines issues du Hirak populaire authentique et de son Armée nationale populaire autour de laquelle s'adhère le peuple, ne se pliera jamais et n'acceptera non plus ces harcèlements".

"L'histoire de l'Algérie est étroitement liée à son passé civilisationnel de cette terre bénie ancestrale", ont tenu à souligner les représentants de la société civile, ajoutant que "de telles déclarations futiles ne sauront secouer sa grandeur ni son authenticité". Les auteurs du communiqué ont appelé la diplomatie algérienne à "poursuivre à réagir avec force à ces déclarations visant la déstabilisation de la foi du peuple algérien".

Un appel a, ainsi, été lancé au peuple algérien en vue de mener "une action coordonnée commune, se mobiliser autour des institutions de l'Etat, renforcer la position nationale constante en refusant toute ingérence dans les affaires internes et illuminer l'opinion publique quant au-dessous de ces déclarations".

De son côté, le groupe parlementaire à l'APN a condamné les déclarations du président français, considérant ses propos d'ingérence flagrante dans les affaires internes de l'Algérie, direction et peuple, une provocation entamant la souveraineté de l'Etat et une outrance aux symboles et au peuple algériens.

En revanche, les députés ont salué le rôle diplomatique algérien et les efforts déployés sur tous les plans. Dans une déclaration à l'APS, l'ancien diplomate, Noureddine Djoudi a qualifié les dernières déclarations attribuées au président Macron de "cata strophiques venant d'un chef d'Etat", ajoutant qu'elles sont mues par "son soutien au Maroc" et par des "calculs électoraux", la présidentielle en France étant dans quelques mois. Invité par la radio nationale, le chercheur et analyste politique, Ahmed Bensaada a estimé, lui, que les propos du président français allaient à l'encontre des us et règles diplomatiques et géopolitiques.