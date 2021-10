Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, a présidé mardi au siège de son département ministériel, une réunion de coordination avec les walis de la République, portant sur le suivi de la mise en œuvre des instructions données par le Président de la République, lors de la dernière rencontre du Gouvernement avec le walis, a indiqué un communiqué du ministère.

A l'entame de la réunion de coordination qui a eu lieu par visio-conférence, ont été abordés, " le suivi de la mise en œuvre des instructions données par Monsieur le Président de la République lors de la dernière rencontre du Gouvernement avec les walis, concernant l'encouragement de l'investissement et la création de richesses et d'emplois au niveau local, à travers l'accueil des investisseurs, tout en écoutant leurs préoccupations effective en vue de concrétiser leurs projets.

A été également abordé, l'octroi de toutes les facilitations et l'appui aux petites entreprises et aux jeunes porteurs de projets et leur intégration dans les mini-zones d'activités crées à cette effet à travers toutes les wilayas du pays".

La réunion a permis de rappeler "la priorité de la prise de dispositions opérationnelles urgentes pour améliorer les conditions de scolarisation, notamment à travers la prise en charge de la restauration, du transport et du chauffage, tout en veillant à pallier les insuffisances".

L'accent a été mis sur la nécessité de "conjuguer les efforts pour le parachèvement de tous les programmes inscrits au profit des zones d'ombre, avant la fin de l'année".

Concernant la situation épidémiologiques relative à la propagation du coronavirus (Covid-19), le ministre de l 'Intérieur a insisté sur l'impératif d'accélérer la cadence de la vaccination en collaboration avec les services du ministère de la Santé, notamment à travers "l'encouragement de la vaccination dans les structures sanitaires de proximité, tout en maintenant un haut degré de vigilance pour préserver la stabilité de la situation pandémique".

Lors de cette réunion, des instructions ont été données pour améliorer le cadre de vie du citoyen et préserver la propreté de l'environnement, et ce en collaboration avec les différents services locaux, en poursuivant la mise en œuvre des mesures préventives en prévision de saisons d'automne et d'hiver.