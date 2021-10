Une rencontre avec les syndicats de l'éducation qui sera consacrée au dossier du statut particulier des personnels du secteur sera tenue "bientôt", a annoncé mardi à Tissemsilt le ministre de l’Education nationale Abdelhakim Belabed.

Animant un point de presse en marge de sa visite dans la wilaya, le ministre a indiqué que son département ministériel prépare la tenue d’une rencontre avec les syndicats du secteur de l’éducation pour traiter et débattre du dossier du statut particulier des personnels du secteur, soulignant que ce dossier est décisif pour améliorer la situation professionnelle des travailleurs du secteur.

"L’amélioration de la situation sociale de l’enseignant est la plus importante préoccupation du secteur que nous oeuvrons à promouvoir", a-t-il déclaré, signalant que tous les dossiers qui seront soulevés par les syndicats du secteur seront traités.

Par ailleurs, le ministre a souligné que le nombre d'intégrés dans le secteur de l’éducation au niveau national par le biais des dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle des diplômés est de 2 5.000 actuellement et atteindra d’ici à la fin de l’année 35.000. D'autre part, M. Belabed a réaffirmé qu'il n'y a pas eu de pénurie de livre scolaire au niveau national, soulignant qu’aucun changement n’a été opéré dans sa distribution et sa vente qui s'effectue au sein des établissements scolaires.

Les bibliothèques, les points de vente et les expositions sont venus renforcer les établissements scolaires en vue d’éviter l'affluence, dans le cadre de la prévention contre la propagation de la pandémie du coronavirus.

L’Office national des publications scolaires a produit 81.000 livres scolaires, ce qui dépasse de loin les besoins au niveau national, distribués à travers trois centres régionaux, 53 centres locaux relevant de l’Office, a-t-il fait savoir. S’agissant de la situation des diplômés des écoles supérieures au niveau national, Abdelhakim Belabed a assuré que son département "œuvre pour ne laisser aucun diplômé de ces écoles sans recrutement partant de l’engagement du ministère", a-t-il affirmé.

Le ministre a souligné, lors de la rencontre qui l’a réunie au corps éducatif de la wilaya de Tissemsilt à l’occasion de la célébration de la journée mondiale des enseignants, que le ministère oeuvre pour agir en cohésion avec tous les partenaires sociaux, parents d’élèves et syndicats, déclarant: "notre volonté de régler les problèmes socio-professionnels en concertation avec nos partenaires sociaux est intacte. Notre conviction est que le dialogue social est le seul moyen de résoudre les conflits".

M. Belabed a appelé les enseignants à "accompagner le ministère dans ses efforts pour améliorer la qualité de l'enseignement dispensé à nos enfants tout en préservant les deux principes qui sont au cœur de notre préoccupation, à savoir l'équité et la qualité pour continuer ensemble à construire une génération prête à porter le flambeau du progrès et de la prospérité d’une Algérie solidaire et grandiose".

En honorant les membres du corps enseignant à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale des enseignants, le ministre a souligné que cette initiative est une preuve de l’intérêt accordé par la société au Savoir, insistant sur "la coopération en vue de poursuivre les efforts pour donner la place méritée au système éducatif que nous œuvrons à développer et à promouvoir".

Le ministre a honoré des enseignants qui ont obtenu des résultats positifs aux examens de fin d’année scolaire écoulée et des familles d'enseignants décédés suite à leur affection par la Covid-19.

Lors d'une visite au centre médico-social, géré par le comité de wilaya des œuvres sociales des travailleurs de l'éducation, M. Belabed a appelé les affiliés du secteur à se faire vacciner contre la Covid-19, notant que son ministère a mobilisé pour la vaccination 1.500 unités de santé et de suivi (UDS), de même que des centres de médecine du travail et des centres médico-sociaux.