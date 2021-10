Le ministère des Transports a réceptionné 28 demandes d'opérateurs économiques pour l'obtention d'autorisations de création de compagnies spécialisées dans les transports aérien et maritime, a indiqué mardi à Alger le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï.

Jusqu'à aujourd'hui, 14 demandes de création de compagnies de transport aérien et 14 autres pour la création de compagnies de transport maritime ont été déposées, a déclaré M. Bekkaï à la presse en marge de la cérémonie de signature d'une convention entre la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) et l'Etablissement public de transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA).

Par ailleurs, le ministère a réceptionné de nombreuses demandes pour des bateaux de plaisance au niveau des ports et promenades, à l'instar de la promenade des Sablettes à Alger.

Dans ce cadre, le ministre a souligné que "l'Etat encourage l'investissement privé dans les secteurs des transports aérien et maritime pour améliorer les prestations et augmenter la concurrence sur le marché".

Concernant la situation de la compagnie Air Algérie, M. Bekkaï a fait état de la mise en oeuvre en cours d'un programme de réformes internes de cette compagnie publique portant création de filiales spécialisées, pour lui permettre d'améliorer sa gestion et sa concurrence.

En tête de ses filiales, il est prévu la création d'une compagnie spécialisée dans la maintenance et la remise en état des avions, a fait savoir M. Bekkaï, rappelant les moyens "énormes" dont dispose Air Algérie au niveau de l'atelier de maintenance de Dar El Beïda.

Cette compagnie aura à couvrir les demandes aux plans régional et africain, a ajouté le ministre.