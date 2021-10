Les deux affiches de la Supercoupe d'Algérie de handball, opposant le HBC El-Biar au CF Boumerdès chez les filles et la JSE Skikda à la JS Saoura chez les messieurs, auront lieu le 15 octobre à Oran, a indiqué mercredi la Fédération algérienne de handball (FAHB). Cette dernière a annoncé la tenue de ces deux rencontres suite à une décision du comité directeur chargé de la gestion provisoire de la fédération.

Elles se dérouleront au Palais des sports Hamou-Boutlélis qui accueillera à cette occasion sa première compétition depuis sa rénovation en prévision des Jeux méditerranéens Oran-2022. Habituellement, la Supercoupe oppose le champion d'Algérie au vainqueur de la Coupe d'Algérie, mais cette dernière a été annulée en 2019-2020 et 2020-2021 en raison du Covid-19, de même que le championnat national 2020-2021.

Elle mettra aux prises donc les champions d'Algérie 2019-2020 (JSE Skikda et HBC El-Biar) et les vice-champions d'Algérie de la même saison (JS Saoura et CF Boumerdès). Programme / Vendredi 15 octobre: Dames (15h00) : HBC El Biar - CF Boumerdès Messieurs (17h00): J SE Skikda - JS Saoura.