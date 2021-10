La JS Kabylie (Ligue 1 algérienne de football), a annoncé jeudi soir la nomination de l'ancien attaquant du club Mounir Dob, en tant qu'entraîneur-adjoint, au sein du staff technique conduit par le technicien français Henri Stambouli.

"Le président de la JSK Yazid Iarichen désigne officiellement l'ancien joueur du club Mounir Dob comme entraîneur-adjoint", a écrit la formation kabyle sur sa page officielle Facebook.

Dob (47 ans) avait porté les couleurs de la JSK entre 2000 et 2003, remportant au passage trois Coupes de la CAF de rang : 2000, 2001, 2002.

Dans le même sillage, la JSK a également annoncé l'arrivée de Kamel Boudjenane, en tant que nouveau préparateur physique, en remplacement du Français Rodolphe Duvernet.

Arrivé durant l'intersaison, Stambouli a succédé à son compatriote Denis Lavagne, parti rejoindre le banc de l'USM Alger.

Exempte du 1e tour de la Coupe de la Confédération, à l'instar de l'autre représentant algérien dans cette compétition la JS Saoura, la JSK se rendra d'abord à Rabat pour défier les Forces armées royales (FAR), à l'occasion du match aller prévu entre le 15 et le 17 octobre, avant de d isputer la seconde manche à domicile entre le 22 et le 24 octobre.

Après un premier stage effectué en altitude au complexe sportif de Tikjda, les "Canaris" ont entamé cette semaine un deuxième stage à Alger, qui s'étalera jusqu'au 8 octobre.

Ce second rendez-vous préparatoire est marqué par la participation des nouvelles recrues estivales : le Malien Yacouba Doumbia, Zakaria Mansouri, Réda Boumechra, et le portier Azzedine Doukha, alors que l'attaquant éthiopien Mujib Kassim Hamza est attendu dans les prochains jours.