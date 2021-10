La police rwandaise a annoncé vendredi l'arrestation de 13 personnes soupçonnées d'avoir planifié des attaques "terroristes" dans la capitale Kigali et les a exhibées devant la presse. Les suspects ont été arrêtés avec du matériel pour fabriquer des bombes, notamment des explosifs, des fils, des clous et des téléphones, a indiqué la police nationale rwandaise dans un communiqué.

"Les investigations ont révélé que la cellule terroriste travaillait avec les Forces démocratiques alliées (ADF)", a ajouté la police, en référence à un groupe armé actif dans l'Est de la République démocratique du Congo, voisine du Rwanda.

Les ADF sont affiliés à l'organisation terroriste "Etat islamique" (EI/Daech) comme sa branche en Afrique centrale. Les Etats-Unis les ont placés en mars sur la liste des "organisations terroristes". Les ADF sont présentés comme les plus meurtriers.

Ils sont accusés d'être responsables de massacres de plus de 6.000 civils depuis 2013, selon un décompte de l'épiscopat congolais.

Selon un porte-parole de la police à Kigali, la première arrestation dans cette affa ire s'est produite en août, les suivantes en septembre.

Cette annonce intervient alors que des troupes rwandaises ont été envoyées en appui de l'armée mozambicaine dans le nord du Mozambique pour lutter contre une insurrection terroriste. Le Rwanda a été en juillet le premier pays africain à envoyer des soldats en renfort dans la province mozambicaine de Cabo Delgado, en proie à une insurrection qui a fait plus de 3.200 morts au cours des quatre dernières années.