Le Kenya a appelé les acteurs de l'industrie touristique du pays à rechercher la diversification des produits afin de renforcer la résilience après les perturbations causées par la pandémie de COVID-19.

Safina Kwekwe, secrétaire générale du ministère du Tourisme, a déclaré dans un communiqué publié vendredi que la pandémie avait révélé la forte dépendance du Kenya des touristes étrangers en provenance des marchés traditionnels de ce pays, situés en Europe occidentale. "Il est nécessaire de diversifier les produits du tourisme en développant de nouvelles attractions pour attirer les visiteurs vers d'autre partie du pays et pas seulement les plages et les safaris, par exemple en favorisant le tourisme culturel", a observé Mme Kwekwe lors d'une visite de la forêt sacrée de Kaya Kinondo dans le comté de Kwale dans le sud-ouest du Kenya, à l'occasion d'une campagne de plantation d'arbres marquant la Semaine mondiale du tourisme. Le Kenya a beaucoup à offrir dans le domaine du tourisme, a ajouté Mme Kwekwe, appelant les parties prenantes à diversifier leurs flux de revenus par la promotion d'événements tels que le tourisme culturel et sportif. "Nous ne voulons pas que les touristes étrangers ou nationaux se contentent d'apprécier la beauté de nos plages mais nous voulons qu'ils profitent d'autres activités et augmentent la durée de leur séjour", a dit Mme Kwekwe. Le secteur du tourisme kényan devrait retrouver ses niveaux d'avant la pandémie d'ici à 2023, a indiqué la secrétaire générale.