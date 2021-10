Les partis politiques sud-africains représentés au sein du Comité national de liaison ont signé, vendredi, le Code de conduite électorale en prévisions du scrutin municipal du 1er novembre prochain. S'exprimant lors de la cérémonie de signature, le président de la Commission électorale indépendante, Glen Mashinini, a expliqué que «le Code de conduite fournit des paramètres de conduite conformes à la vision des ancêtres démocrates qui ont conceptualisé une société démocratique en paix avec elle-même». «Les responsabilités des partis politiques, des agents et des candidats vont également au-delà du respect du code de conduite.

Les partis politiques doivent également informer le public sur le code, promouvoir son objectif et soutenir les efforts visant à éduquer les électeurs», a-t-il ajouté.

Il a, à cette occasion, fait part de la disposition de la Commission électorale d'organiser le prochain scrutin municipal, en dépit des contraintes posés par la pandémie du Covid-19. M. Mashinini a, par ailleurs, rappelé aux Sud-Africains que les demandes de votes spéciaux ont été ouvertes. «Nous enc ourageons autant d'électeurs que possible, pas seulement les infirmes, à demander des votes spéciaux avant la date de clôture du 4 octobre. Cela réduira le nombre de personnes se rendant dans les bureaux de vote le jour du scrutin», a-t-il dit. Il a expliqué que "dépeupler nos bureaux de vote le jour du scrutin est en soi une mesure de lutte contre la Covid-19".