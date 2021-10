Le colonel Mamady Doumbouya, investi vendredi président de transition de la Guinée, a répété que son pays, important producteur de minerais, honorerait tous ses engagements internationaux.

Le colonel Doumbouya, à la tête des militaires qui ont pris le pouvoir de force il y a un mois, a aussi affirmé son "engagement" à ce que ni lui ni aucun membre de la junte ne se présente à de futures élections que les militaires ont promis d'organiser à l'issue d'une période de transition. Il n'a rien dit lors de sa prestation de serment sur la durée de cette transition.

" Je réaffirme ici l'engagement du Comité national du rassemblement pour le développement, au nom du peuple de Guinée, à respecter tous les engagements nationaux et internationaux auxquels le pays a souscrit", a-t-il dit.

"Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du Comité national du rassemblement pour le developpement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir", a-t-il dit.

Il a assigné pour mission à cette transition une "refondation de l'Etat", la rédaction d'une nouvelle Constitution, la lutte contre la corruption, la réforme du système électoral, la refonte du fichier électoral, l'organisation d'élections "libres, crédibles et transparentes" et la "réconciliation nationale".