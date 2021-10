Le nombre total de décès dus à la COVID-19 aux Etats-Unis a dépassé vendredi soir la triste barre des 700.000, selon le Centre pour la science et l'ingénierie des systèmes (CSSE) de l'Université Johns Hopkins. Avec un total de cas d'infection dépassant les 43,6 millions au niveau national, celui des décès dans l'ensemble des Etats-Unis a ainsi atteint 700.258 à 20H21 heure locale (00H21 GMT samedi), d'après son décompte.

La Californie est en tête pour le nombre de décès dus à la COVID-19, avec 69.225 morts, devant le Texas (65.529), l'Etat de New York (55.416) et la Floride (55.299).

Parmi les Etats ayant enregistré plus de 22.000 décès, on recense la Pennsylvanie, l'Illinois, le New Jersey, la Géorgie, le Michigan et l'Ohio.

Les Etats-Unis demeurent le pays le plus touché au monde par la pandémie, tant en nombre de cas d'infection que de décès, représentant plus de 18% des cas et près de 15% des décès sur la planète.

Le nombre de décès dus à la COVID-19 aux Etats-Unis avait atteint le demi-million le 22 février et dépassé les 600.000 le 15 juin.

Il a fallu 113 jours pour que le no mbre national de décès passe de 500.000 à 600.000 et 108 jours pour qu'il passe de 600.000 à 700.000.