Plus de 60 pharmaciens d’officines de la wilaya d’Oran sont impliqués dans la campagne de vaccination contre la Covid 19, a-t-on appris mercredi auprès de la direction de la Santé et de la Population (DSP).

Au total, soixante-trois officines ouvertes dans les différentes communes de la wilaya, participent à cette campagne de vaccination depuis la fin du mois d’août dernier, a précisé à l’APS, le chargé de communication de la DSP, Dr. Youcef Boukhari.

A ce propos, il a souligné que l’opération de vaccination dans les officines se déroule, jusqu’à présent, dans "de bonnes conditions". La DSP, s’assure de la réunion des conditions nécessaires pour remettre les autorisations de vaccination aux officines.

Il s’agit, d’abord, de l’inspection des lieux, car l’opération de vaccination nécessite les locaux adéquats permettant de créer un espace dédié au questionnaire pré-vaccination et à la vaccination. Aussi, il faut s’assurer de l’existence d’armoires réfrigérées, nécessaires pour le stockage des vaccins et le maintien de la chaîne de froid, a fait savoir le responsable qui a relevé que le protocole sanitaire doit strictement être respecté.

Les quantités de vaccins livrées varient d’une pharmacie à une autre, de 30 jusqu’à 100 doses par jour, selon la demande des citoyens, ajoute-t-on de même source.

Une implication plus significative du corps des pharmaciens dans l’opération serait la bienvenue, ajoute Youcef Boukhari.