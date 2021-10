Un laboratoire spécialisé dans le dépistage de la Covid -19, sera prochainement ouvert à l’université Abbas Laghrour de la wilaya de Khenchela, a-t-on appris mercredi du recteur de cet établissement d’enseignement supérieur, Abdelouahad Chala.

Lors d'une rencontre avec des représentants de la presse locale, dans la salle des conférences de l'université Abbas Laghrour, le même responsable a affirmé que les équipements relatifs à l'ouverture de ce laboratoire de dépistage ont été récemment acquis, en attendant le choix, la semaine prochaine, du site destiné à abriter cette structure, et cela avant l’installation des appareils qui seront utilisés pour les analyses de sang des personnes suspectées d'être contaminées par le virus.

Le même intervenant a ajouté qu’après l'installation des équipements du laboratoire de dépistage de la Covid-19 à l'université Abbas Laghour, une visite de représentants de l'Institut Pasteur d'Alger est prévue pour superviser les dispositions prises et des conditions sanitaires édictées par l'Organisation mondiale de la santé, notamment les précautions préventives visant à protéger l’environnement et les personnes, avant d'accorder l’autorisation officielle qui permettra le lancement du dépistage du coronavirus.

Le recteur de cet établissement d’enseignement supérieur a souligné, dans ce même contexte, que des efforts sont déployés pour la relance de la Maison de l'entrepreneuriat et de l'incubateur de projets dans le but de garantir l’accompagnement des étudiants en fin de cycle universitaire et la promotion et le développement de l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire, afin de contribuer à la réalisation du rêve des étudiants à travers la création de leurs entreprises et la concrétisation de leurs projets sur le terrain.

M. Chala a aussi déclaré que, dans le cadre de la création de nouvelles spécialités professionnelles répondant aux besoins du marché du travail, des préparatifs sont en cours pour lancer un master dans la production de pommes, en coordination avec les producteurs locaux et des universités polonaises durant l’année universitaire 2022-2023, en plus d'un master professionnel en tourisme en étroite collaboration avec la direction de wilaya du tourisme et de l’artisanat.

Pour sa part, la vice-recteur de l'université chargée des relations extérieures, de la coopération, de la communication et des man ifestations scientifiques, Lynda Chenafi, a révélé qu'en coordination avec une université russe, une démarche est en cours portant signature d’un accord de coopération avec l'université Abbas Laghrour de Khenchela, pour faire bénéficier des étudiants et des cadres universitaires de formations et de divers stages .

Elle a rappelé dans ce cadre que l'université de Khenchela compte actuellement 77 conventions actives, dont 10 accords internationaux, 22 nationaux et 35 autres locaux, faisant remarquer que le dernier accord de coopération a été conclu fin août dernier dans la wilaya d'Annaba avec Sonatrach, portant sur des échanges d'expériences, et le développement d'innovations scientifiques axées autour des hydrocarbures et des énergies renouvelables.

Aussi, entre le 20 octobre et le 15 décembre prochain, 9 événements scientifiques seront organisés, dont 3 séminaires nationaux et 6 internationaux, en plus des 14 manifestations liées au volet santé déjà organisés par visioconférence entre les mois de février et juin 2021, a fait savoir la même responsable.

De son côté, Abderrahim Sayem, vice-recteur de cette université chargé des affaires pédagogiques, a indiqué qu'au début de l’année universitaire 2021-2022, pas moins de 18.000 étudiants vont rejoindre l'université Abbas Laghrour à partir d u 10 octobre, dont 2.

260 nouveaux inscrits en licence, répartis sur 41 spécialités, et 2.096 nouveaux étudiants en master, répartis sur 46 filières.

En coordination avec la cellule de suivi de la nouvelle année universitaire, a-t-il encore précisé, un protocole sanitaire contre l'épidémie de Covid-19 a été approuvé à l'intérieur des amphithéâtres en adoptant un calendrier consistant en la répartition du nombre d'étudiants en deux groupes, l’un le matin et l’autre soir.

Au titre de l'année universitaire dont le coup d’envoi est attendu pour le 10 octobre prochain, une bibliothèque centrale réalisée à l'université et un restaurant central relevant du nouveau pôle universitaire, Dr Abdelhak Rafik Berarhi, seront mis en service avec l'ouverture d'un nouveau siège de la direction des œuvres universitaires en plus de la distribution de 50 logements de fonction en faveur des professeurs de la commune d’El Hamma, a-t-on signalé.