Le Groupe Sonatrach a lancé une opération d'importation de six (6) générateurs d'oxygène qui seront orientés vers les établissements hospitaliers publics, a indiqué mercredi le Groupe public.

"Dans le cadre de ses engagements sociaux pour l'accompagnement des efforts nationaux dans la lutte contre la covid-19 et la fourniture de l'oxygène, le Groupe Sonatrach a lancé une opération d'importation de six (6) nouveaux générateurs d'oxygène, en coordination avec les services du ministère de la Santé et de la Réforme hospitalière", a précisé le Groupe dans une publication sur sa page Facebook.

Selon la même source, cette opération s'inscrit dans le cadre du programme tracé par Sonatrach visant l'acquisition de 10 générateurs d'oxygène, dont 4 importés en août dernier.

Ces générateurs seront mis à la disposition de plusieurs établissements hospitaliers publics des wilayas de Adrar, Ghardaia, Sidi Bel Abbes, Sétif, Tlemcen, Blida, Relizane et Alger, et ce, conformément aux recommandations du ministère de la Santé.

Outre cette opération, le Groupe Sonatrach devra poursuivre ses efforts pour la fourniture d'oxygène à travers ses structures et ses unités, notamment la filiale "Sidal Gaz" qui oeuvre sans relâche pour fournir cette matière essentielle aux différents services hospitaliers", a conclu la source.