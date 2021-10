Le secteur de la santé de la wilaya de Biskra a lancé, jeudi, une vaste campagne de vaccination des citoyens contre la Covid-19 à domicile. Cette campagne de proximité, organisée par les services locaux de la santé, vise à vacciner les citoyens au sein de leurs habitations, par le biais de caravanes mobiles qui sillonneront les quartiers populaires et les cités pour permettre aux citoyens qui le souhaiteraient de recevoir le vaccin en vue se prémunir contre le coronavirus.

Selon les organisateurs, ces caravanes qui viennent d’entamer leurs activités à travers les communes de la wilaya, disposent d’équipes médicales et paramédicales qui assureront cette mission en étroite coordination avec les comités de quartier pour permettre aux citoyens de se faire vacciner à l'intérieur de leur domicile.

Cette campagne, ont fait savoir les responsables du secteur, a pour objectif de vacciner 25.000 citoyens à travers diverses communes de la wilaya. Supervisant le lancement de cette caravane qui sillonnera les quartiers de la ville de Biskra, depuis le siège de la wilaya, le wali Abdallah Abi Nouar, a décl aré que cette initiative contribuera à augmenter le taux de vaccination dans le cadre des efforts des autorités visant à lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19.

Il a considéré, à ce propos, que la stabilité actuelle de la situation épidémiologique à l’échelle locale "ne signifie pas qu’il faille se relâcher, au contraire, il fait profiter de la période actuelle qui constitue une occasion pour redoubler d'efforts en matière de prévention et d'élargissement des opérations de vaccination". Les citoyens de la wilaya de Biskra ont adhéré aux campagnes de vaccination avec un taux d'environ 25 % de la population ciblée, et qui concerne les personnes âgés de 18 ans et plus, a déclaré, de son côté, le directeur local de la santé, Mohamed Tounsi.