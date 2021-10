Le ministre vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural, Le Minh Hoan a suggéré aux entreprises de l'Union européenne (UE) d'augmenter leurs investissements dans les hautes technologies et dans les secteurs de production respectueux de l'environnement selon le dernier bulletin économique de l'Asie-Océanie. Lors d'une séance de travail avec l'ambassadeur Pier Giorgio Aliberti, chef de la délégation de l'UE au Vietnam, le ministre vietnamien a également appelé l'UE à soutenir le Vietnam à améliorer les capacités de ses coopératives et à moderniser les infrastructures de production agricole à petite échelle. Le ministre vietnamien décrit l'UE comme un marché potentiel pour les produits agricoles tropicaux, y compris ceux du Vietnam, notant que l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) a créé plus d'opportunités et d'élan pour la coopération commerciale entre les deux parties. Le Vietnam s'oriente vers une agriculture transparente, responsable et verte, et s'efforce de promouvoir un secteur agricole de qualité et multi-valeur, selon le ministre. Au cours des hu it premiers mois de cette année, le Vietnam a gagné 2,38 milliards de dollars grâce aux exportations des produits agro-sylvicoles et aquatiques vers l'UE, en hausse de 8,11% en glissement annuel. La valeur de ses importations a également atteint 542 millions de dollars, soit une hausse de 2,24%.