Le plan de développement stratégique du Holding Algeria Chemical Specialities ACS/Spa, activant dans plusieurs domaines chimiques, sera très prochainement soumis à son assemblée générale en prévision de son approbation, avant sa mise en application, a indiqué son P-DG, Abdelghani Benbetka.

Ce plan, bien que retardé par les aléas de la pandémie de la covid-19, a été discuté, d’abord, avec les premiers responsables des filiales relevant du holding ACS, avant d'être débattu au niveau du conseil d’administration (CA) avec les experts chargés de son élaboration, a-t-il précisé à l'APS. Le plan stratégique vise à renforcer et mettre à niveau l’outil de production pour booster la productivité et promouvoir la production nationale des filiales d'ACS et augmenter leurs parts de marché, a expliqué le P-DG du holding.

Il vise également l’intégration économique avec le lancement, chaque année, de nouveaux produits de substitution à l’importation, en commençant par les industries les plus simples "pour aboutir à une production industrielle diversifiées".

Il sera question, en outre, d’inciter les entrepr ises affiliées à ACS, à l’instar de TONIC, SOCOTHYD, ENAP et ENPC, à l’exportation, notamment vers les pays africains, ou du moins se préparer à le faire dès que la situation sanitaire et de l’environnement économique régional le permettront. Le plan prévoit, de plus, la recherche de partenaires technologiques ou financiers de qualité, algériens ou étrangers, pour booster et améliorer la productivité des entreprises en portefeuille, mais aussi d'accompagner, restructurer ou réorganiser les entreprises se trouvant en difficulté, a souligné M. Benbetka.

Tous ces axes seront "suivis d’orientations et de recommandations diverses qui seront déclinées d’une façon certaine et irrévocable au niveau des différentes filiales", a-t-il assuré. ACS Spa réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 27 milliards de dinars et emploie actuellement 8869 travailleurs. Elle active dans les domaines de la chimie, pharmacie et la parapharmacie.

Pour la filière de la chimie, les activités du holding couvent la production et la fabrication de produits d’emballage (sacherie, cartonnerie, récupération de papier), la fabrication de différentes gammes de verre et produits abrasifs, la production de détergents, de produits d’entretien et d’hygiène corporelle, la production de peintures, de vernis, encre, colles et dé rivés ainsi que la distribution de produits chimiques.

Quant à la filière pharmaceutique-parapharmacie, le holding active dans les domaines de la production de coton et d’articles d’hygiène, la distribution de détail des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques et l'incinération des déchets de l’activité pharmaceutique. ACS gère un portefeuille hétérogène constitué de 4 groupes, à savoir GIPEC (filière papiers et cartons), ENAVA (filière verres et abrasifs), ENAD (filière détergents, hygiène corporelle et entretien automobiles), ENPC (filière plastics et caoutchoucs). Il a sous sa coupe 6 établissements publics économiques (EPE) : Tonic-Industrie (récupération, production et transformation du papier), ENAP (filière peintures), SOCOTHYD (filière dispositifs pharmaceutique), DIPROCHIM (filière distribution de produits chimiques), ENDIMED : Filière Distribution de Médicaments et 3R SANTE : Filière Récupération, Revalorisation et Incinération des produits chimique.