Les programmes de logements à Tizi-Ouzou faisant l'objet d'opposition seront désormais délocalisés vers d'autres sites prêt à les accueillir, a annoncé jeudi le wali Djillali Doumi.

Intervenant lors d'un Conseil de wilaya consacré aux différents programmes de logements, tous segments confondus, à travers la wilaya, M. Doumi a déploré que plusieurs d'entre eux "font l'objet d'opposition depuis plusieurs années". Ce qui, a-t-il dit, "dessert le citoyen et va à l'encontre de la politique publique de l'Etat en la matière". Pour parer à cette situation, "de nouveaux principes de gestion ont été communiqués aux responsables concernés pour asseoir une flexibilité dans la gestion de ces programmes" a-t-il souligné, instruisant, notamment, la délocalisation de ces projets vers d'autres sites a travers la wilaya.

M. Doumi qui a passé en revue l'état des lieu de l'ensemble des programmes de logement au niveau de la wilaya s'est étonné que pas moins de 6 065 aides au logement rural ne soient pas consommées. Cela renseigne sur "un dysfonctionnement dans la relation administration-citoyen" dira-t-il. A ce p ropos, a-t-il ajouté, "un travail de clarification" sera entamé dès la semaine prochaine pour expliquer aux citoyens les différentes dispositions de ce programme.

S'agissant du programme AADL, dont la part réservée à la wilaya s'élève à 14 554 logements dont 7 500 ont été lancés, M. Doumi a relevé, également, "des difficultés de mise en place de certains programmes pour des questions liées à la disponibilité d'assiettes foncières", citant les exemples de

Draa Ben Khedda et d'Imllel dans la commune d'Azazga. Par ailleurs, et s'agissant de l'indemnisation des sinistrés des derniers incendies dont les habitations ont été endommagées, il a indiqué qu'il a été recensés 1504 habitations endommagées et procédé à l'indemnisation, pour l'heure, de 604 propriétaire.