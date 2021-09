Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a eu, lundi à New York, une séance de travail avec la Vice-Secrétaire générale des Nations Unies, Amina Mohammed, qui a porté sur la coopération entre l'Algérie et l'ONU pour promouvoir les efforts visant la concrétisation des Objectifs de développement durable et la réalisation de la stabilité et de la sécurité en Afrique, notamment dans la région sahélo-saharienne.

La rencontre a eu lieu en marge des travaux du segment de haut niveau de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui ont pris fin lundi à New York.

Lors de l'audience qu'il a accordée à M. Lamamra, samedi à New York, en marge des travaux de l'Assemb lée générale, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a salué les efforts continus de l'Algérie en faveur de la sécurité et de la stabilité en Afrique du Nord et dans la région du Sahel, soulignant son soutien total à ses efforts et initiatives.