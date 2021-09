Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Abderrahmane Lahfaya a salué, lundi, les mesures "décisives" arrêtés par l'Algérie pour la gestion de la pandémie COVID-19 et l'atténuation de ses impacts socio-économiques, indique un communiqué du ministère.

Lors d'une allocution en visioconférence devant le Comité des experts du Fonds monétaire international (FMI) sur les répercussions de la pandémie COVID-19 sur le marché du travail et ses perspectives futures, le ministre a salué "les mesures décisives arrêtés par l'Algérie pour la gestion de la pandémie COVID-19 et l'atténuation se ses impacts socio-économique sur les personnes et l'activité des entreprises", précise la même source.

"Dans le cadre de l'activation des mécanismes du dialogue social, notre pays a lancé des consultations triparties élargies sur la relance socio-économique pour préserver l'outil de production nationale et les postes d'emploi, conformément à la vision commune de l'Algérie et du FMI, notamment pour ce qui est de la préservation des vies, la protection de l'activité économique, le maintien des emplois et la préparation à la période post-crise", a indiqué M. Lahfaya.

Evoquant "les mesures phares mises en place par le secteur du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale pour lutter contre la pandémie et les moyens mobilisés pour assurer la continuité de la dynamique du marché du travail, soutenir l'emploi et résorber le marché parallèle", le ministre a souligné "l'efficacité des différents dispositifs mis en place pour atténuer les répercussions de la crise".

Dans le même contexte, le ministre a mis en avant les mesures décisives arrêtés par l'Etat pour relancer l'activité économique et accompagner les opérateurs économiques, notamment les mesures parafiscales incitatives pour la relance économique, décidées par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant annulation des pénalités de retard du versement des cotisations sociales".

Concernant le dialogue social, le ministre a souligné que "l'Etat œuvre sans relâche à l'accompagnement des partenaires sociaux à travers un dialogue social fondé sur une approche participative pour parvenir à un consensus durable en vue du maintien de la paix et de la stabilité sociales".

Le gouvernement algérien ne ménage aucun effort en vue de l'atténuation des répercussions de la pandémie et la relance de l'activité économique, dans les meilleures conditions possibles", a-t-il assuré en conclusion.