Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi et la ministre de l'Environnement, Samia Moualfi ont donné, lundi au niveau de la réserve naturelle de Tonga (Est d'El Tarf), de la 1ere édition du Festival algérien virtuel des vidéos de sensibilisation à l'écotourisme (FAVVS).

Première du genre en Algérie, cette manifestation qui intervient à l'initiative de jeunes chefs de micro-entreprises et qui coïncide avec la célébration officielle de la Journée mondiale du tourisme, 27 septembre, a été lancée par les deux ministres en présence d'un nombre important d'acteurs et d'opérateurs des secteurs du Tourisme et de l'Environnement.

Cette manifestation vise à choisir les meilleures vidéos de sensibilisation à l'écotourisme, selon ses initiateurs qui précisent que les inscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui jusqu'au 30 novembre prochain via la plateforme numérique.

La proclamation des trois premiers lauréats devrait avoir lieu fin décembre 2021, selon les précisions des organisateurs, qui ont ajouté que le jury est composé de professionnels des médias, de l'environnement et du tourisme.

Cette manifestation vise à réunir les créateurs de contenus, amateurs et professionnels, autour d'un projet constructif, qu'est "la sensibilisation aux nobles objectifs à caractère d'intérêt sociétal que représente l'écotourisme, expliquent les organisateurs de ce festival qui "constitue un espace de découverte de talents et de jeunes algériens porteurs de messages positifs et constructifs tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays".