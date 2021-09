Une convention-cadre a été signée, lundi, entre les secteurs de la Culture et du Tourisme de Djelfa, dans l’objectif de promotion de la destination touristique de cette wilaya, a-t-on appris auprès du directeur local du Tourisme et de l’Artisanat. "Cette convention vise la promotion des sites et ressources touristiques dont regorge la wilaya de Djelfa", a indiqué, à l’APS, Saàd Kheirani, en marge des festivités de célébration de la Journée mondiale du tourisme (27 septembre) abritée par le Jardin de la Liberté du chef lieu de wilaya et du musée communal mitoyen. M. Kheirani a souligné l’importance stratégique de cette wilaya du Centre du pays, située à 300 km du sud de la capitale et "regorgeant de ressources naturelles et archéologiques pouvant intéresser les spécialistes du domaine, qui les intégreront dans un circuit touristique global à adopter par les agences de tourisme et de voyage, qui en feront la promotion", a t-il expliqué. Le même responsable a notamment évoqué le riche patrimoine historique de cette région du pays, qui compte d’importants sites touristiques uniques du genr e, dont plus de 45 stations archéologiques englobant 1.100 gravures sur pierre ou pétroglyphes, remontant à l’ère préhistorique. A cela s’ajoute un nombre de Tumulus ou tombeaux funéraires d’époque historique, et des empreintes de dinosaures.

Ce riche patrimoine archéologique, qualifié de "véritable musée à ciel ouvert malheureusement méconnu par un nombre de gens", selon M Kheirani, requiert "une véritable opération de promotion pour l’intégrer dans des circuits touristiques et en faire une destination de choix à adopter par les agences de tourisme, et même les grands hôtels". La célébration de la Journée mondiale du tourisme à Djelfa a donné lieu à l’organisation de portes ouvertes par la direction du Tourisme, avec la participation de représentants des secteurs de la Culture et du Tourisme, d’association, de clubs, d’artisans, d’agences touristiques et d’hôtels. Des anciens scouts ont été, également, invités à cette manifestation, aux cotés de l’Office national du parc culturel de l’Atlas saharien de Laghouat.