La France s’est dite, lundi, favorable à un élargissement du Conseil de sécurité des Nations Unies, avec une présence "accrue" des pays africains, y compris parmi les membres permanents.

"La France soutient de longue date un élargissement du Conseil de sécurité. Elle est favorable à un élargissement dans les deux catégories de membres, permanents et non-permanents", a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères. A ce titre, a ajouté la porte-parole lors de son point de presse électronique quotidien, la France soutient les membres du G4 (Allemagne, Brésil, Inde, Japon) pour l'obtention d'un siège permanent et présence accrue des pays africains, y compris parmi les permanents". La France est l'un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité avec la Chine, les Etats-Unis, la Russie et le Royaume-Uni. La question de la réforme du système des Nations unies et du Conseil de sécurité est souvent soulevée lors des débats notamment à l’occasion de l’Assemblée générale de l’ONU.

L’Amérique latine et l’Afrique réclament un élargissement du Conseil de sécurité pour pouvoir y être représentées à travers des sièg es de membres permanents.