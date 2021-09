Au moins deux membres du groupe terroriste Boko Haram et un soldat ont été tués dans une embuscade dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun, ont indiqué lundi des sources militaires et locales.

Les assaillants ont tendu une embuscade aux forces gouvernementales en patrouille dans le village de Moskota de la région dimanche soir, selon les mêmes sources.

Les soldats ont repoussé l'attaque, tuant deux membres de Boko Haram sur le coup et en blessant plusieurs autres, a précisé un responsable militaire cité par Xinhua.

Un soldat est mort et plusieurs autres ont été blessés, ont indiqué des sources militaires et locales. Des terroristes de Boko Haram et de l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest sont actifs dans la région mais ont été considérablement affaiblis par les luttes internes, selon des rapports de sécurité.