L'armée burkinabè a affirmé lundi qu'elle mène des opérations de ratissage suite à des alertes concernant des exactions contre des populations civiles dans la localité de Kalagré de la province du Bam dans le centre-nord du Burkina Faso.

Faisant le point de ses opérations menées du 20 au 26 septembre, l'armée a rappelé qu'elle a identifié et neutralisé deux engins explosifs improvisés le 24 septembre courant sur l'axe Dori-Arbinda dans le Sahel. Le même jour, l'armée a assuré par les airs le ravitaillement des structures de santé de la même zone en médicaments. Dimanche, l'armée est intervenue suite à la mort d'une femme dans l'explosion d'un engin explosif.

"Une unité d'intervention de Ouahigouya a été dépêchée sur place pour sécuriser les populations et leurs biens. Les opérations de ratissage se poursuivent", indique l'armée.

Dans la même semaine, une patrouille du détachement militaire de Natiaboani (Est) en mission de reconnaissance offensive sur l'axe Nagre-Boungou, a subi des tirs de harcèlement d'individus embusqués.

"La réaction des éléments de la patrouille a mis les assaillants en déroute. Des opérations de ratissage ont été conduites pour sécuriser la zone", selon la même source. Le 23 septembre toujours dans l'est du pays, un convoi du Génie militaire a été la cible d'une attaque à l'engin explosif improvisé lors d'une mission à l'Est. Le bilan fait état de deux blessés légers et un véhicule du convoi légèrement endommagé.