Deux (2) établissements publics hospitaliers (EPH) de la wilaya d'Oum El Bouaghi ont bénéficié de deux (2) générateurs d'oxygène dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 dont l’installation a été entamée, a-t-on appris lundi auprès de la direction de la santé et de la population (DSP).

Ces générateurs d'oxygène ont été acquis au profit de ces deux structures hospitalières sur le budget du secteur de la santé, a déclaré à l’APS le directeur local du secteur, Mohamed Laieb, précisant que l'enveloppe financière allouée à ces équipements qui entreront en service "durant les tous prochains jours", s'élève à 62 millions de DA. Il s'agit, a détaillé le même responsable, d'un générateur d'oxygène d'une capacité de 50 m3 permettant le remplissage des bouteilles d'oxygène en cours d'installation à l'hôpital Mohamed Boudiaf, sis au chef-lieu de wilaya, en plus d'un appareil similaire (30 m3) accordé à l’hôpital Hamouda Amor de la commune d'Ain Fakroun. Auparavant, il a été procédé également, a ajouté la même source, à l’installation d'un générateur d'oxygène d'une capacité de 50 m3 à l’hôpital Ibn Sina, au chef lieu de wilaya, à l’initiative de bienfaiteurs.

Aussi, et durant le mois d’octobre prochain, deux (2) autres générateurs d'oxygène seront installés dans les hôpitaux Salah Zerdani de la commune d’Ain Beida et Mohamed Bouhafs de la localité de Meskiana, des dons de bienfaiteurs, a encore révélé la même source. Pour rappel, les établissements de santé de la wilaya d'Oum El Bouaghi ont bénéficié de 45 concentrateurs d'oxygène, distribués durant le mois d'août dernier, dans le but d'assurer une meilleure prise en charge des malades atteints de Covid-19.