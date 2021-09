Le cours du pétrole a bondi en Asie mardi matin en raison des attentes

d'une hausse de la demande et des inquiétudes concernant l'offre,

tandis que le monde sort lentement de la pandémie. Le prix du Brent a grimpé de 0,9% dans les échanges asiatiques matinaux pour atteindre 80,24 dollars, son plus haut niveau depuis octobre 2018, tandis que West Texas Intermediate a gagné 0,9% à 76,07 dollars.

Avec le déploiement des vaccins et l'assouplissement des mesures de confinement cette année, les paris sur la demande d'or noir ont grimpé en flèche, tandis qu'une pénurie d'énergie dans l'hémisphère nord a fait grimper les prix du gaz naturel à leur plus haut niveau depuis sept ans, avec des répercussions sur le marché pétrolier. Dans le même temps, les stocks de brut ont diminué et l'augmentation de la production de l'Opep et d'autres gros producteurs dont la Russie n'ont pas suffi pas à tempérer la hausse des matières premières. "Il semble que la course vers le pétrole ait encore du souffle", a déclaré John Driscoll, analyste chez JTD Energy Services, ajoutant ne pas encore voir de preuve que celui-ci ait atteint son pic.

Cette progression intervient alors même que la reprise économique mondiale montre des signes de ralentissement en raison de problèmes dans les chaînes d'approvisionnement et dans un climat d'inquiétude concernant le variant Delta, qui entraîne un pic d'infections dans plusieurs pays. Les prix ont grimpé en flèche depuis les jours sombres du début de l'année dernière, lorsque des blocages dans le monde entier ont frappé la demande et fait plonger le prix du Brent à 16 dollars et le WTI en territoire négatif.