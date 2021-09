Vingt-huit (28) formulaires de candidatures aux élections locales du 27 novembre prochain ont été retirés dans la wilaya d’Illizi par des formations partisanes et des listes indépendantes, a indiqué mardi la délégation locale de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE). L’ANIE a réceptionné à ce jour 28 formulaires de candidature pour le renouvellement des Assemblées locales, dont quinze (15) pour les Assemblées populaires communales (APC) et 13 pour l’Assemblée populaire de wilaya (APW), a fait savoir à l’APS le délégué de l’ANIE, Mohamed Lakhdar Kara.

Dix (10) formations partisanes et cinq (05) listes indépendantes postulent pour les APC, contre dix (10) listes partisanes et trois (3) indépendante pour l’APW d’Illizi, a-t-il précisé en signalant que l’opération se déroule dans de bonnes conditions d‘organisation.

L’ANIE fait état, après clôture de la révision exceptionnel du fichier électoral en prévision de ces élections, d’un électorat de 56.417 électeurs dans la wilaya d’Illizi, dont 7.448 nouvellement inscrits, après radiation de 6.472 inscrits pour divers motifs, notamment le décès et le changement de résidence.