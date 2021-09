Une vaste campagne de nettoiement visant à assainir l'environnement dans la wilaya d'Oran, qui entame sa quatrième semaine, a permis la collecte de plus de 2.150 tonnes de déchets jonchant les espaces publics, a indiqué le directeur de l'entreprise publique chargée de la gestion des centres d'enfouissement technique de la wilaya (EPIC CET Oran), Rachid Hamnache.

Toutes les directions techniques de la wilaya, dont celles de l'environnement, de l'urbanisme et de l'hydraulique, et plusieurs entreprises publiques et privées, en plus d'associations prennent part à cette grande campagne, lancée le 11 septembre en cours, en mobilisant leurs moyens matériels et humains, a-t-on rappelé.

"Quelque 200 rotations ont été effectuées en trois samedis consécutifs", a précisé M. Hamnache, ajoutant qu'il s'agit de déchets de différentes natures (plastiques, déblais, bois, textiles et autres) récupérés dans des points noirs, dans des places publiques, des jardins, des quartiers ou encore sur les bords des routes et acheminés vers les centres d'enfouissement technique.

De son côté, la directrice locale de l'Environnement, Samira Dahou, a indiqué que chaque samedi, des sorties sont organisées pour éradiquer les points noirs de la ville, qui "se comptent par centaines".

"La campagne, qui vise à éradiquer les dépotoirs sauvages des déchets, risque de s'étaler encore sur quelques semaines car, ces points noirs sont localisés presque partout", a affirmé Mme Dahou, appelant la population à faire plus d'effort en matière de gestion de leurs déchets ménagers et inertes.