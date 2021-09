Les participants au premier colloque international sur "Le tourisme domestique, défi d'aujourd'hui et pari de demain", tenu lundi à Batna en visioconférence, ont souligné le "rôle important du tourisme domestique dans la relance du développement local". Les intervenants lors de cet événement, organisé par la direction locale du tourisme et de l'artisanat en coordination avec les Universités chahid Hamma Lakhdar d’El Oued et Hadj Lakhdar de Batna, ont expliqué que le tourisme domestique "ne constitue pas seulement une opportunité pour les citoyens pour connaître et explorer leur pays, mais joue également un rôle clé dans l'augmentation des investissements, des revenues touristiques et dans la réduction du taux de chômage".

D’autres participants ont ajouté que cette activité vitale cible tous les segments de la société, et sa vitalité contribue à élargir le nombre des bénéficiaires en termes de services touristiques tels que la restauration, l'hébergement et la vente de produits artisanaux.

Dans ce contexte, la responsable du comité scientifique du colloque, Dr. Saliha Achi de l'Université Hadj Lakhdar de B atna a souligné que l'importance de ce type de tourisme se reflète dans le fait qu'il enrichit le capital culturel des individus en leur faisant découvrir les monuments naturels, historiques et culturels de leur pays tout en consolidant leur appartenance à leur patrie, en plus de l’aspect financier qui permet de booster le développement local et consolider l’économie nationale.

Pour sa part, Dr Fatima Karoui de Tunisie a estimé que le tourisme domestique est au service du patrimoine matériel et immatériel attestant que lorsque cette activité est efficace, elle permet de ressusciter les traditions et l'artisanat en tant que patrimoine local et élément d'attraction des touristes locaux et étrangers. De son côté, Brahim Badhadhou de Jordanie a relevé l'impact du tourisme domestique et du tourisme entre les pays du monde arabe, soulignant la "nécessité de renforcer la concurrence dans ce domaine". Dr. Kifaya Khalil Abou Al Houda de Palestine a souligné, quant à elle la réalité du tourisme domestique en Cisjordanie (Palestine), notant que "cette activité souffre en dépit de sa richesse en sites et monuments archéologiques". Pour sa part, Dr. Abdallah Baldji Oghoulri de Turquie a relevé l'expérience des maisons d'été touristiques de la ville d'Adana, sur la rive-Est de la Méditerranée, axant sur les principales attractions touristiques et historiques de cette région de Turquie qui attire des touristes du monde entier.

Le programme de ce colloque de deux jours comprend des interventions de représentants de plusieurs universités du pays pour débattre de cinq axes dont "le tourisme local entre approbation et rejet", "Le développement des canaux de communication touristique avec la communauté locale", et "Le rôle des associations, offices, clubs touristiques et établissements hôteliers dans la relance du tourisme domestique". Le directeur local du tourisme et de l'artisanat, Noureddine Bounafaâ a considéré que cet événement constitue une "passerelle" entre l'université et le secteur du tourisme visant à asseoir une coopération entre les deux parties pour développer le tourisme domestique en faisant un diagnostic et en identifiant les défis auxquels le secteur est confronté, de manière à servir l'économie en général. Pour sa part, le directeur du laboratoire de management des entreprises économiques durables de l'Université chahid Hamma Lakhdar d’El Oued, Mustapha Aouadi a souligné que le tourisme domestique en Algérie possède des atouts importants, véritables facteurs de sa réussite et constituent une opportunité pour les porteurs de microprojets pour se lancer dans ce domaine "promett eur".