La Confédération africaine de football (CAF) a désigné un trio arbitral algérien sous la conduite de Mehdi Abid Charef pour diriger le match de la 4e journée des qualifications africaines (Gr-B) au Mondial du Qatar 2022, entre la Mauritanie et la Tunisie, prévu dimanche 10 octobre au stade olympique de Nouakchott.

Le directeur de jeu algérien sera assisté par ses compatriotes Bouabdallah Omari et Abbes Akram Zahrouni.

Le 4e arbitre, également, algérien, est Nabil Boukhalfa.

Le match de la 3e journée qui opposera les deux sélections à Tunis le 7 octobre prochain sera officier par l'Ethiopien Bamlak Tessema.

Les Aigles de Carthage, en tête du groupe B avec 6 points, s'étaient imposés devant respectivement la Guinée Equatoriale (3-0) et la Zambie (2-0), tandis que les Mourabitounes, sont lanterne rouge, après avoir concédé deux défaites: une à domicile devant la Zambie (1-2) et une deuxième devant la Guinée équatoriale (0-1). Le premier de chaque groupe sera qualifié pour un troisième tour, en matches aller-retour. Les vainqueurs de cette double confrontation iron t au Qatar.