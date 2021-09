Le milieu de terrain offensif algérien de Manchester City, Riyad Mahrez, s'est dit "excité" à l'idée d'affronter le Paris SG mardi au Parc des Princes en Ligue des champions et s'attend à un "grand match" entre les deux équipes.

"C’est très excitant, un grand match. On veut tous jouer ces matchs contre de grandes équipes. Comme face à Leipzig, nous allons tenter d’imposer notre jeu et de gagner", a déclaré Mahrez (30 ans) lundi en conférence de presse d'avant-match.

Parisiens et "Cityzens" vont s'affronter mardi soir (20h00 algériennes) pour le compte de la 2e journée du groupe A de la phase de poules de la Ligue des champions.

Les deux équipes vont se retrouver pour la deuxième saison de suite en C1, après la qualification des hommes de Pep Guardiola aux dépens des Parisiens lors de la dernière édition au stade des demi-finales (2-1, 2-0).

Mais pour Mahrez, auteur de trois des quatre buts de City face à Paris, "ce sera un match différent". Le capitaine des "Verts" (1 match et 1 but en C1 cette saison) a jugé les progrès réalisés par le PSG par rapport à la demi-finale disputée la saison passée.

"La saison dernière, c'était une demi-finale, sans fans. Ce n'est pas parce qu'on a gagné l'an dernier qu'on va gagner cette fois. Le PSG est une très bonne équipe. Ils sont plus forts cette saison, leur effectif s'est renforcé. Ce sera un match comme l'an dernier, c'est-à-dire très serré", a-t-il estimé.