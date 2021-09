La star de Brooklyn Kyrie Irving n'a pas participé physiquement au "media day" d'avant saison NBA lundi dans les installations des Nets, en raison de la réglementation de la ville de New York exigeant de fournir une preuve de vaccination contre le Covid-19. Irving a néanmoins répondu à des questions des journalistes par le biais d'une visio-conférence, au cours de laquelle il a refusé de dire s'il était vacciné ou non. "Honnêtement, j'aimerais que ces choses restent dans la sphère privée. Je suis avant tout un être humain. J'aimerais gérer ça de la bonne façon avec mon équipe pour aller de l'avant ensemble. Je ne suis pas présent aujourd'hui, mais cela ne veut pas dire que je me fixe des limites à l'avenir pour rejoindre l'équipe", a-t-il déclaré.

"La dernière chose que je voulais c'était de créer encore plus de distractions", a ajouté Irving, refusant de dire s'il sera présent pour le premier match à domicile de la saison régulière, le 24 octobre contre les Charlotte Hornets.

Le mois dernier, le maire de New York, Bill de Blasio, a émis un décret imposant aux sportifs profess ionnels de prouver qu'ils ont reçu au moins une dose du vaccin pour pouvoir s'entraîner ou jouer dans les enceintes de leur club.

Agé de 29 ans, Irving qui tournait la saison passée à 26,9 points, 6 passes et 4,8 rebonds de moyenne, devra fournir une preuve de vaccination ou attendre que le règlement de la ville change, pour jouer devant les fans des Nets. Le week-end passé, une enquête du magazine Rolling Stone a établi, en citant des sources anonymes au sein de la Ligue et du syndicat des joueurs (NBPA) dont Irving est un des vice-présidents, que 50 à 60 basketteurs refusent de se faire vacciner. La NBA a affirmé que 90% des joueurs l'étaient. Dans cet article, il est mentionné que la star des Nets a partagé les publications d'un théoricien du complot américain, affirmant que "des sociétés secrètes implantent le vaccin pour connecter les Noirs à un grand ordinateur dans le cadre d'un plan de Satan".

Outre la municipalité de New York, celle de San Francisco (Californie) exige également que les sportifs professionnels présentent une preuve de vaccination pour participer aux rencontres à domicile. Le Canadien Andrew Wiggins, qui évolue aux Golden State Warriors et refuse de se faire vacciner, a demandé une exemption pour motif religieux. Refusée par la NBA.