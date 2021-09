Les travaux d’aménagement du complexe sportif de la ville de Sidi Ali (Mostaganem) seront lancés prochainement et une enveloppe de plus de 550 millions DA a été consacrée à cet effet, a-t-on appris lundi du directeur de wilaya de la jeunesse et des sports, Ramdane Benloulou. L’opération s’inscrit dans le cadre du programme sectoriel de la jeunesse et des sports. Elle permettra l’aménagement et réhabilitation de différentes parties de cette structure sportive dont la restauration de la pelouse du stade de football de 500 places et la salle omnisports de 1.000 places. Les travaux supervisés par la direction de wilaya des équipements publics (DLEP) portent sur l’aménagement du parcours d’athlétisme, d’un bloc d’hébergement relevant du complexe et la maintenance des surfaces pour l’exercice des activités sportives et la dotation du complexe en équipements sportifs nécessaires, ajoute le même responsable. Concernant les autres infrastructures sportives, des travaux de réalisation d'une salle de sports au niveau de la commune d'Aïn Sidi Cherif tirent à leur fin en parallèle avec la réception des projets d’aménagement des stades de Mansourah et de Sour et leur couverture en gazon artificiel.

Les chantiers seront réceptionnés à la fin du mois prochain, a encore précisé la même source. Les trois opérations ont été financées dans le cadre du Fonds de garantie et de solidarité avec les collectivités locales, qui a réservé à la salle des sports d'Aïn Sidi Cherif un montant de 80 millions DA, pour l’aménagement des deux stades communaux de Mansourah et Sour une enveloppe de plus de 120 millions DA. Par ailleurs, la commune d'Ouled Bougalem a également bénéficié d’un projet de réalisation et d'équipement d'une auberge de jeunesse dans le cadre du programme sectoriel pour un coût financier de 135 millions DA. Le chantier sera livré avant la fin de l'année en cours. Il est à rappeler qu’au cours de l'année écoulée, quatre stades communaux ont été aménagés et dotés de gazon artificiel à Oued El Kheir, Ouled Boughanem, Stidia et Sayada.