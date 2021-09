Alors que les humains clignent des yeux 15 fois par jour, le caïman brésilien se contente d'une fois toutes les deux heures... Ses larmes sont extrêmement hydratantes ! Des chercheurs brésiliens ont étudié l'une des bêtes locales les plus dangereuses qui soient... les caïmans ! Avec un but bien précis : comprendre la composition de leurs larmes, comme l'explique une publication de Frontiers in Veterinary Science.

Si l'idée peut paraître saugrenue, elle s'explique par la fréquence à laquelle les reptiles clignent des yeux : à savoir une fois toutes les deux heures. Pour comparaison, un humain cligne des yeux 15 fois par minute. Alors, les larmes de caïmans seraient-elles si hydratantes qu'elles pourraient servir aux maladies oculaires humaines ? Les scientifiques répondent oui.

Avant de découvrir tous les bienfaits des caïmans brésiliens, les chercheurs ont testé sept autres espèces de bêtes : les aras bleus, les buses à gros bec, les couannes, les tortues imbriquées et les marines vertes, l'effraie des rochers et finalement le caïman à museau large. Mais le caïman est celui qui possède la meilleure recette de larmes.

UN FILM OCULAIRE PROTECTEUR RICHE EN PROTÉINES

L'humain qui hydrate son oeil via le clignement dépose sur celui-ci du mucus, de l'eau et de l'huile (lipides). Ce sont ces derniers qui évitent le dessèchement de l'oeil. Les larmes humaines et celles de caïmans ont un point commun : des niveaux de protéines plus grands que les autres espèces étudiées. Et c'est ce qui permet à l'oeil de garder une surface stable.

Après avoir hydraté son oeil de larmes, le caïman laisse des résidus qui se transforment en un maillage très serré, qui continue d'hydrater l'oeil. En fait, ses larmes cristallisent et forment un film lacrymal protecteur qui pourrait permettre de soigner la sécheresse oculaire des humains, mais aussi d'autres maladies.