Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra s'est réuni avec des membres de la communauté algérienne établie notamment à New York, avec lesquels il a eu un débat interactif visant le renforcement des liens et de la coopération entre les membres de la diaspora et les missions diplomatiques, a indiqué lundi le ministère dans un communiqué.

En marge des travaux de l'Assemblée générale (AG) de Nations Unies, M. Lamamra s'est réuni avec des membres de la communauté algérienne établie à New York et dans d'autres villes américaines, avec lesquels il a eu "un débat interactif fructueux et constructif visant le renforcement des liens et de la coopération entre les membres de la diaspora et les missions diplomatiques et consulaires, outre la réalisation de leurs aspirations à contribuer activement au développement politico-économique de notre pays", note la même source.

A cette occasion, le chef de la diplomatie algérienne a transmis "les salutations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune aux enfants de la diaspora aux Etats-Unis et son attachement à les associer et à consolider les passerelles les liant à leur patrie-mère".

M. Lamamra a mis l'accent, lors de cette rencontre, sur la "nécessaire prise en charge des préoccupations de notre communauté qui jouit d'importantes potentialités et compétences susceptibles de donner un nouveau souffle à la société, renforcer leur contribution aux divers projets de développement en les associant au processus d'édification de l'Algérie nouvelle", précise le communiqué.

Dans le cadre de la promotion des services et le rapprochement des services consulaires de la communauté nationale établie à l'ouest des Etats-Unis, "un consulat général est prévu à San Francisco, une décision favorablement accueillie par les membres présents", a conclu le document.