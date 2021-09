Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a mis en avant lors de sa rencontre, dimanche à New York, avec les membres de la communauté algérienne aux Etats-Unis, l'orientation stratégique du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en direction des membres de la communauté.

M. Lamamra a précisé sur son compte Twitter avoir eu une rencontre interactive avec les membres de la communauté nationale aux Etats-Unis, au cours de laquelle il a mis en avant "l'orientation stratégique du président Abdelmadjid Tebboune pour établir des passerelles de communication à travers plusieurs actions, dont l'ouverture d'un consulat général à San Francisco".

"Nous avons abordé les ambitions et aspirations (de la communauté) à prendre part activement au développement politique et économique de notre pays", a précisé le chef de la diplomatie algérienne. M. Lamamra est à New York dans le cadre de sa participation au segment de haut niveau de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.