Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a annoncé dimanche l'installation en octobre des ateliers de réforme dédiés à la révision des codes communal et de wilaya, en vue du renforcement et de l'amélioration de la gouvernance locale.

S'exprimant au terme de la rencontre Gouvernement-Walis, M. Benabderrahmane a fait savoir que "compte tenu du rôle important des collectivités locales en tant qu'acteur et partenaire essentiel dans la réalisation du développement, et vu l'importance de la gestion du service public au niveau local et son rapport étroit avec la vie quotidienne du citoyen, le Gouvernement a veillé à l'introduction de réformes structurelles visant l'appui et l'amélioration de la gouvernance locale.

Ces réformes portent sur la révision des codes communal et de wilaya, où des ateliers de réforme devront être installés début octobre prochain".

"Partant de notre ferme conviction quant à l'impérative réalisation d'une cohésion entre les politiques sectorielles et la garantie d'un croisement avec les plans et les programmes de développement au niveau local, lesquels doivent être élaborés et mis en œuvre conformément à une approche participative entre les différents acteurs et intervenants, le Gouvernement vise, à travers la révision des codes communal et de wilaya à accorder une plus grande importance au territoire, renforcer son attractivité et sa capacité concurrentielle en fonction de l'ajustement des politiques de développement local, permettre d'atteindre une plus grande efficacité et jouer un rôle plus important au niveau des économies subventionnées par l'Etat par des mécanismes d'incitation et d'appui aux investissements et des outils d'amélioration de l'exploitation du service public", a poursuivi le Premier ministre.

Dans l'objectif de redynamiser le rôle des outils de planifications et mettre en place des cadres stratégiques qui assurent une orientation correcte du développement sur les moyen et court termes, le Gouvernement oeuvrera à "la mise à jour du Schéma national d'aménagement du territoire (SNAT) afin de définir une stratégie nationale d'aménagement du territoire suivie d'une large opération d'adaptation de tous les plans de la wilaya et de la commune", a-t-il ajouté.

Pour rappel, la rencontre Gouvernement-Walis, organisée les 25 et 26 septembre, a clôturé dimanche ses travaux par la lecture des recommandations découlant des différents ateliers, lesquelles devront faire l'objet d'un suivi et d'une feuille de route du Gouvernement, selon le Premier ministre.