Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat s'attèle à l'élaboration d'un plan d'action pour la structuration et la promotion du thermalisme devant permettre à cette filière de contribuer à la concrétisation du développement durable, d'appuyer le tourisme local et de s'orienter vers l'attraction des touristes étrangers, a indiqué un responsable au ministère du Tourisme et de l'Artisanat.

Dans une déclaration à l'APS, le directeur du thermalisme et des activités thermales, Djamel Alili a affirmé que le plan vise à concrétiser quatre importants objectifs portant essentiellement sur la consolidation du développement économique, à savoir, offrir à toutes les catégories sociales une opportunité de bénéficier de ce type de tourisme, valoriser le tourisme thermal, l'ériger en une pratique culturelle traditionnelle et contribuer à la promotion de la destination Algérie, en vue de drainer les touristes nationaux et étrangers.

Cette stratégie sera déployée par la mise en œuvre, à court terme, de 38 opérations en partenariat avec les secteurs concernés, dont les Ressources en eau, la Santé, la Formation professionnelle et le Travail (la sécurité sociale en l'occurrence), ainsi qu'avec le ministère de l'Intérieur pour "mettre des assiettes foncières à la disposition des investisseurs". Il s'agit aussi d'œuvrer à la protection des ressources thermales, au développement de l'offre et de la demande et à développer la compétitivité dans cette activité.

M. Alili a salué, à cet égard, les efforts jusque-là déployés à l'effet de diversifier l'activité thermale à travers l'intégration notamment des activités de loisirs et de détente. Il a rappelé, dans ce sens, la révision en 2019 du décret exécutif 07-69 du 19 février 2007 dans lequel ont été fixées les conditions et les modalités d'octroi de la concession d'utilisation et d'exploitation des eaux thermales, en y ajoutant l'activité de détente et de repos.

Evoquant le plan d'action du Gouvernement dans son volet relatif au tourisme, le même responsable a fait état de l'enregistrement de cinq opérations visant à développer l'activité thermale, à travers lesquelles, 34 sources thermales traditionnelles gérées par les autorités locales et réparties sur 18 wilayas du pays, seront réhabilitées et modernisées "vers la fin de l'année".

L'Algérie compte 8 stations thermales relevant du secteur public, dont Hammam Righa (Ain Defla), Guergour (Sétif), Bouhnifia (Mascara), Hammam Rabi (Saida), Salihine (Khenchla), Hammam Debagh (Guelma), Hammam Bouhadjar dans la wilaya d'Ain Témouchent, des stations ayant toutes bénéficié d'opération de réhabilitation et de modernisation. Faisant état de 50 sources thermales dans 20 wilayas pouvant accueillir de nouveaux projets touristiques, M. Alili a révélé l'existence de 30 projets réalisés par des opérateurs privés dont 14 entreront bientôt en service.

Des projets qui devront, selon le même responsable, contribuer à l'essor de la filière thermalisme qui capte plus de 500.000 personnes pour les stations thermales et plus de 3 millions qui se rendent aux établissements traditionnels chaque année.

Evoquant l'importance des projets de thalassothérapie, le responsable a rappelé "les efforts déployés actuellement pour la réalisation d'au moins 2 centres thalasso au niveau des 14 wilayas côtières du pays", des projets qui viendront appuyer les 3 centres de thalassothérapie que compte le pays.

M. Alili a insisté sur la modernisation de l'activité thermale à travers l'amélioration des prestations par le renforcement de la formation, rappelant, dans ce contexte, la formation, dans le cadre de la convention signée avec le secteur de la santé, de 30 agents paramédicaux et 20 stagiaires en massage pen dant 03 ans afin de doter les stations thermales de personnel qualifié.