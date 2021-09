Le ministère de la Justice organise, du 26 septembre au 6 octobre prochain, des journées et des campagnes d'information au profit des acteurs du secteur, à savoir des médiateurs judiciaires, des experts et des associations activant dans le domaine, indique dimanche un communiqué du ministère.

Dans le cadre du programme d'appui du secteur de la Justice, le ministère organise, à travers l'instance en charge du programme et en coordination avec l'opérateur belge IBF (unité d'appui), des journées et des campagnes d'information entre le 27 septembre et le 6 octobre prochain, a précisé le document.

Deux journées d'information se tiendront, les 27 et 28 septembre courant à la Cour d'Alger, au profit des experts judiciaires, outre une journée, prévue mercredi, en direction des médiateurs judiciaires au niveau de la même juridiction, a ajouté le communiqué.

Dans le même sillage, une campagne d'information est programmée les 3 et 4 octobre à la Cour de Blida au profit des associations activant dans le domaine des femmes, des catégories vulnérables et des mineurs.

La même juridiction abrite ra les 5 et 6 octobre prochain les travaux d'une autre campagne sur le thème "assistance aux victimes du crime".

Les deux campagnes seront animées par Mme Ait Zai Nadia.