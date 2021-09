La JS Kabylie entrera en regroupement à partir de lundi à Alger, et ce jusqu'au 8 octobre prochain, dans la perspective de préparer la nouvelle saison 2021-2022, a-t-on appris auprès de la direction du club. Ce stage sera marqué par la présence des nouvelles recrues, à savoir le gardien Azzedine Doukha (ex-Al Raed/Arabie saoudite), les défenseurs Yacouba Doumbia (ex-Stade malien/Mali) et Fateh Talah (ex-JS Saoura), ainsi que les milieux de terrain Zakaria Mansouri (ex-CS Sfaxien/Tunisie) et Réda Boumechra (ex-USM Alger).

Il s'agit du deuxième stage bloqué pour les "Canaris" en ce début de saison, après celui de Tikjda (Bouira) qui s'était déroulé uniquement avec les éléments de l'ancien effectif, car à ce moment-là, les nouvelles recrues n'avaient pas encore officialisé leur engagement.

La direction kabyle a précisé par ailleurs que sa prochaine recrue, l'attaquant éthiopien Mujib Hamza Kassim (25 ans), ne sera pas présente au premier jour de ce regroupement à Alger. Il devrait rejoindre le groupe en cours de stage. L'équipe, sous la conduite du nouveau coach Henri Stambouli, affrontera au mois d'octobre proc hain les Marocains des Forces armées royales (FAR) en aller-retour pour le compte du 2e tour préliminaire de la Coupe de la Confédération.