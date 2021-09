L'ancien journaliste du quotidien El Watan, Illies Sahar est décédé, dimanche à Alger, à l'âge de 68 ans, a-t-on appris auprès de ses proches. Le défunt, père de deux enfants, est né le 11 décembre 1953 à Alger et s'est spécialisé dans les questions économiques, notamment du secteur de l'énergie et des hydrocarbures durant sa carrière de journaliste. Licencié en littérature, il a exercé en qualité de journaliste dans plusieurs journaux, dont El Moudjahid, L'Unité, Algérie Actualités et Le Matin. En 1998, il a rejoint le quotidien El Watan dans lequel il a occupé le poste de chef de rubrique économique à partir de 1999. Après sa retraite en 2013, le défunt est resté actif en apportant des contributions dans certains titres de presse et chaînes de télévision.