Le Premier ministre péruvien Guido Bellido a menacé dimanche de nationaliser l'immense champ de gaz naturel de Camisea, dans la région de Cusco, si le consortium international chargé de son exploitation n'accepte pas de renégocier la répartition des bénéfices. "Nous demandons à la société qui exploite et commercialise le gaz de Camisea de renégocier la répartition des bénéfices en faveur de l'Etat, sinon nous opterons pour la récupération ou la nationalisation de notre champ", a déclaré M. Bellido sur son compte Twitter. L'exploitation du champ de Camisea, dans le sud-est du Pérou, est entre les mains d'un consortium composé de capitaux américains, sud-coréens, algériens, argentins et espagnols. "Nous devons avoir du gaz dans le pays qui soit accessible à ceux qui en ont le moins", a déclaré M. Bellido aux journalistes lors d'une réunion avec les organisations syndicales à Arequipa, déplorant également que son pays doive payer sa consommation à des "coûts internationaux". Selon le gouvernement, plus de 1,2 million de foyers reçoivent actuellement du gaz naturel, soit un sixième des foyers péruviens. Le Pérou e xporte du gaz naturel liquéfié vers le Mexique, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et certains pays européens. Camisea est l'une des plus grandes réserves d'Amérique du Sud.