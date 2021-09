L'Algérie est l'invitée d'honneur, en compagnie de cinq autres pays africains, de la deuxième exposition économique et commerciale Chine-Afrique qui a ouvert ses portes dimanche à Changsha, capitale de la province centrale du Hunan en Chine. L'Algérie, l'Ethiopie, le Kenya, le Rwanda, l'Afrique du Sud et le Sénégal sont les pays invités d'honneur de cet événement de quatre jours, qui se tiens sous le thème : "Nouveau départ, nouvelles opportunités et nouvelles réalisations".

Lors de la cérémonie d'ouverture tenue par visioconférence, les dirigeants chinois ont réaffirmé la disponibilité des entreprises de leur pays à nouer des partenariats économiques avec les pays africains afin d'élaborer une base économique "solide" selon le principe "gagnant-gagnant". Ils ont réitéré la volonté de la partie chinoise d'approfondir les échanges commerciaux avec l'Afrique et de renforcer davantage la coopération bilatérale, tout en appelant les opérateurs africains à saisir les opportunités qu'offre le marché chinois. La coopération sino-africaine dans les secteurs industrielles doit être "renfor cée" et accompagnée par une densification des partenariats dans de nouveaux domaines tels que l'économie numérique et la formation des ressources humaines, ont-ils souligné. Selon le rapport 2021 sur les relations économiques et commerciales Chine-Afrique publié à l'occasion de la tenue de cet évènement, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique a atteint 139,1 milliards de dollars.

Ainsi, la Chine demeure "le plus grand partenaire" de l'Afrique pour la 12ème années consécutives. D'après les organisateurs, plus 900 entreprises venues d'une quarantaine de pays africains et de la Chine, participent à l'exposition qui regroupe des produits de marques africaines, sur une superficie totale de 94.000 mètres.