Le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des Micro-entreprises a appelé dimanche, dans un communiqué, les micro-entreprises algériennes à participer au sommet Union européenne (UE)- Afrique sur l'entrepreneuriat prévu les 21 et 22 octobre prochain. "Dans le cadre de la politique nationale visant l'accompagnement des micro-entreprises pour s'ouvrir aux marchés extérieurs, le ministère délégué appelle les jeunes entrepreneurs désirant s'ouvrir aux marchés internationaux et à un environnement d'affaires international ainsi qu'exporter leurs produits, à participer au sommet UE-Afrique sur l'entrepreneuriat, les micro-entreprises et les PME", précise la même source.

Ce sommet sera tenue par visioconférence les 21 et 22 octobre sous le thème "Economie, pérennité, humanité, une feuille de route vers un succès commun". Des rencontres B2B seront organisées à cette occasion, selon le ministère qui a affirmé qu'il allait soutenir les jeunes entrepreneurs dans l'objectif de participer à cet événement économique important qui va leur permettre de découvrir les op portunités d'affaires assurées par la coopération internationale notamment en vue de trouver des marchés extérieurs pour leur produits en entrant en contact avec leurs homologues africains et européens".