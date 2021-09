Les moyens de relance des projets de réalisation de nouvelles lignes ferroviaires et la modernisation de lignes exploitées ont été au centre d'une réunion de coordination entre le Directeur général de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), Karim Ayache et le Directeur général de l’Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), Azzedine Fridi. Ont pris part à cette réunion, tenue en visioconférence, les directeurs généraux des filiales de la SNTF à savoir Rail Elect, Rail Télécom, Infrarail, Setirail, et Estel RA outre le directeur général d'ANESRIF, lit-on dans un communiqué publié sur la page Facebook de la SNTF.

Lors de cette réunion tenue la semaine dernière, des points importants ont été évoqués notamment le traitement des différents obstacles entravant les projets et chantiers au niveau national notamment ceux prioritaires pour la SNTF. La réunion a porté également sur les différents systèmes de transmissions et de communication qui seront installés au titres des nouveaux projets . ANESRIF est chargée de la mise en oeuvre des programmes d'investissements des lignes ferroviaires et d'assurer le suivi de leur réalisation tandis que la SNTF est chargée de l'exploitation et la gestion des structures de transports ferroviaires après leur réception de l'Agence.