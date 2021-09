Les participants à l'atelier organisé dans le cadre de la rencontre Gouvernement-walis, sur le thème "Refonte des modes de gestion des services publics", ont appelé dimanche à Alger à revoir la législation régissant ce domaine afin de moderniser les modes de gestion et les adapter aux nouvelles orientations économiques. Dans leurs recommandations, lues lors de la séance de clôture de la réunion, présidée par le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, les participants ont souligné que la refonte des modes de gestion des services publics passe par une révision de l'arsenal juridique les réglementant pour permettre l'inclusion de nouveaux modes dans la gestion et leur conformité avec la Constitution et les nouvelles orientations économiques, tout en tenant compte du caractère social de l'Etat algérien. Dans ce cadre, les participants à l'atelier ont souligné la nécessité de revoir le système législatif et juridique de gestion des services publics locaux, de le séparer des dispositions de la loi sur les marché s publics et la mise en place d'un cadre juridique de partenariat entre les secteurs public et privé afin de réduire la charge financière de l'Etat et des collectivités locales. Les participants ont également recommandé de revoir le texte juridique sur l'observatoire national du service public, notamment en ce qui concerne ses missions et sa composition, afin de permettre la participation et la mobilisation de la société civile pour développer le service public.

Parmi les autres recommandations de l'atelier, la mise en place de mécanismes de communication nécessaires pour prendre en charge et suivre les préoccupations des citoyens, encourager les initiatives de la société civile visant à aider à la gestion des infrastructures publiques locales, et renforcer les capacités des gestionnaires publics afin d'améliorer la qualité du service public local par l'organisation de programmes de formation spécialisés. Les participants ont également suggéré de revoir la fiscalité locale afin de redistribuer équitablement les impôts et d'améliorer la situation financière des collectivités locales, ainsi que le recours aux contrats de performance dans la gestion des services publics et l'implication d'experts et de compétences nationales dans le diagnostic des lacunes et la recherche pour trouver des solut ions afin de renforcer le rôle et les tâches des institutions et des organismes publics.