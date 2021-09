La députée palestinienne Khalida Jarrar, l'une des figures les plus connues du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), a été libérée dimanche après avoir purgé une peine de deux ans dans une prison sioniste. Mme Jarrar, 58 ans, avait été arrêtée en octobre 2019 par les forces d'occupation israéliennes à son domicile de Ramallah, siège de l'Autorité palestinienne en Cisjordanie occupée, lors d'une opération ciblant différentes personnalités palestiniennes.

Accusée de participation à des activités du FPLP, Khalida Jarrar avait été condamnée en mars dernier à deux ans de prison par un tribunal militaire israélien après avoir plaidé coupable dans le cadre d'une négociation de peine. En comptant la période passée en détention avant sa sentence, sa libération était prévue ces jours-ci. Dans un communiqué, le FPLP s'est félicité de la libération de Khalida Jarrar, qualifiée de "camarade de combat incarnant le plus merveilleux exemple de patience et de ténacité". Plusieurs responsables du FPLP sont détenus dans des prisons israéliennes et Mme Jarrar a été emprisonnée à plusieurs fois. Arrêtée en juillet 2017 par l'Entité sioniste, elle avait été placée pendant 20 mois en détention administrative, une mesure permettant aux autorités d'occupation israéliennes de détenir des personnes pendant plusieurs mois renouvelables indéfiniment sans leur en notifier les raisons.