Un total de 25 zones de coopération économique et commerciale de la Chine ont été établies dans 16 pays africains, selon un rapport officiel cité par l'agence Chine nouvelle.

Le rapport a été publié à la veille de la deuxième Exposition économique et commerciale Chine-Afrique prévue à Changsha, capitale de la province centrale chinoise du Hunan, du 26 au 29 septembre.

Fin 2020, les zones de coopération enregistrées auprès du ministère chinois du Commerce avaient attiré 623 entreprises, avec des investissements totaux de 7,35 milliards de dollars.

Ces entreprises ont créé plus de 46.000 emplois dans les pays d'accueil, indique le rapport.

Les zones de coopération économique et commerciale de la Chine à l'étranger ont aidé à stimuler l'industrialisation locale dans divers domaines, tels que l'utilisation des ressources, l'agriculture, la fabrication, le commerce et la logistique.